Самарцев приглашают участвовать в интернет-флешмобе и выиграть билеты на парад

Для участия нужно снять короткое видео на тему 9 мая или Великой Отечественной Войны — не более 2 минут. В видеоролике можно рассказать о воевавших родственниках, прочитать стихи или спеть патриотическую песню, снять видео о помощи ветеранам или о том, как облагораживают памятники или обелиски.

Видеоролик нужно опубликовать на личной странице или в аккаунте организации в социальных сетях с хэштегами #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть.

Интернет-флешмоб продлится до 30 апреля, итоги планируют подвести до 5 мая. Самые активные участники получат пригласительные билеты на Парад Победы на пл. им. Куйбышева 9 мая.