Тяжелобольной 14-летний болельщик стал талисманом любимого клуба с помощью робота

14-летний фанат британского футбольного клуба «Эвертон» Джек Маклинден стал первым в мире человеком, которому удалось исполнить обязанности талисмана команды дистанционно. Подросток страдает серьезной формой эпилепсии, он прикован к инвалидной коляске и не может говорить, сообщается на сайте команды.

Капитан команды вышел на поле с электронным маскотом, чью работу контролировал болельщик. Маклинден с помощью подключенного к роботу айпэда мог видеть и слышать все, что происходит на стадионе, через камеру робота.

🤖 | Introducing the world's first 'virtual matchday mascot’, enabling a a child too sick to travel from home get the full experience at Goodison! @_noisolation @WellChild! #JacksRobotMascot Story 👉🏼 https://t.co/wnrxE4b8qJ pic.twitter.com/aTr4YOXQ65

— Everton (@Everton) 23 апреля 2018 г.

Мама подростка Мишель Вигналл подчеркнула, что для ее сына такой момент стал «единственным в жизни».

Робот был произведен норвежской фирмой No Isolation. Его задача -помочь молодым людям с серьезными заболеваниями бороться с одиночеством и посещать школу из дома.