Гаджи Гаджиев: «По игре ЦСКА выглядит лучше других претендентов на серебро» 

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отметил, что ЦСКА имеет наиболее предпочтительные шансы в борьбе за вторую строчку в трунирной таблице чемпионата России. За три тура до окончания РФПЛ у армейцев 51 очко, у "Спартака" — 50, у "Зенита" — 49, у «Краснодара» — 47.
— У нас в футболе случались ситуации, когда, например, ЦСКА выдавал серию из десяти побед, и становился чемпионом, хотя до этого шансы были минимальные, — говорит Гаджиев. — Сейчас сами видите, что происходит со «Спартаком». Казалось бы, "Урал" и «Ахмат» — команды из нижней части турнирной таблицы и в матчах с ними надо набирать очки, хотя бы четыре. Но итоге не получилось ни одного.
На финиш сезона влияют разные факторы: качество футбола, стабильность выступлений и календарь. По игре сейчас ЦСКА выглядит предпочтительнее конкурентов в борьбе за серебро. И очков у армейцев больше. Вероятность того, что они станут вторыми, самая большая. «Краснодар» отстал, плюс ему еще встречаться с «Локомотивом». Шансы есть и у краснодарцев, но их меньше, чем у «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)