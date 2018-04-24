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Бегун с парализованными ногами преодолел марафон
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Бегун с парализованными ногами преодолел марафон 

Lenta.ru 55 минут назад
Британец Саймон Кайндлисайдс, парализованный ниже пояса, сумел преодолеть дистанцию Лондонского марафона. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации The Brain Tumour Charity.
Спортсмену потребовалось 36 часов на то, чтобы пройти 42 километра в специальном экзоскелете. Он финишировал последним, но стал первым в истории парализованным бегуном, преодолевшим дистанцию. «Не было никаких шансов на то, что я сдамся. Было тяжело, но я сделал это», — заявил Кайндлисайдс.
Лондонский марафон проводится каждую весну начиная с 1981 года. Он входит в число шести самых престижных в мире забегов наряду с соревнованиями в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине и Токио. Ежегодно на дистанцию выходят около 40 тысяч человек.
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