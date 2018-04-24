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Наместников, скорее всего, не поедет на чемпионат мира со сборной России
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Наместников, скорее всего, не поедет на чемпионат мира со сборной России 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Дэн Мильштейн, агент нападающего «Рейнджерс» Владислава Наместникова, сообщил, что игрок остался в расположении клуба залечивать травму. На его восстановление уйдет 2-3 недели. Скорее всего, он не сможет помочь сборной России на чемпионате мира.
— Врачи два дня назад сказали, что до восстановления надо где-то две-три недели, — приводит ТАСС слова Мильштейна. — К сожалению, процесс затягивается. На данный момент шанс сыграть на чемпионате мира мизерный, скорее всего он не едет.
То, что у него нет контракта на следующий сезон — не самое главное, у нас есть страховки. Он очень хотел приехать в сборную, и мы нашли страховую компанию, которая застраховала бы его будущий контракт. Здесь игрок скорее всего не сыграет только из-за травмы.
Напомним, турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России будет играть в Копенгагене.
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