Отец убил сына, а муж — жену: бытовуха на футбольной почве

В связи с недавним приговором кировчанину, едва не убившему своего сына во время трансляции матча, портал "Евро-Футбол.ру" решил вспомнить и другие случаи бытовых преступлений с футбольной подоплёкой. Внимание: материал не для слабонервных!

Сначала как раз о том случае, который послужил поводом к написанию данной статьи. 54-летнего жителя Кировской области, являющегося болельщиком ЦСКА, приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима . По сообщению официального сайта региональной прокуратуры , суд установил, что 23 ноября прошлого года во время трансляции одного из матчей у него возник конфликт со своим сыном, фанатом "Спартака" , и он ударил того ножом в грудь. Потерпевший выжил после оказания ему необходимой медицинской помощи в больнице.

Нешуточные страсти однажды разгорелись между отцом и сыном в Польше. В тот день Артур, служивший в армии по контракту, приехал в посёлок Курува Люблинского воеводства навестить своих родителей, в том числе отца Анджея. После распития алкогольных напитков между отцом и сыном вспыхнула ссора — они не сошлись во мнении по поводу игры сборной Польши в матче с командой Украины. Между близкими родственниками началась потасовка, и в пылу борьбы Анджей всадил своему сыну нож в шею. От полученных травм Артур скончался, а Анджей попытался скрыться, но вскоре полиция задержала его в одной из близлежащих построек.

В 2012 году кровавая драма на футбольной почве разыгралась в городе Глобино Полтавской области. Четыре приятеля собрались вместе в доме, чтобы посмотреть футбол, параллельно они употребляли алкоголь. А сама трагедия случилась уже после завершения матча: 40-летний мужчина зарезал кухонным ножом двух собутыльников, не разделивших его футбольные взгляды. Пострадал, но остался жив, ещё один мужчина — он был ранен в область лопатки.

23 мая 2008 года в доме в садоводческом товариществе на территории Приокского района Нижнего Новгорода был обнаружен труп мужчины 1944 года рождения. Как выяснили следователи, днём 22 мая пенсионер (болельщик «Челси») распивал спиртное вместе со своим знакомым 1978 года рождения (болельщиком "Манчестер Юнайтед" ), и между ними возник жаркий спор относительно состоявшегося накануне в Москве финала Лиги чемпионов, который по пенальти выиграли «красные дьяволы». В результате поклонник манкунианской команды вонзил своему собутыльнику нож в сердце и скрылся. Он был задержан спустя два дня после совершения преступления и признал свою вину.

Год назад к пяти годам лишения свободы за непредумышленное убийство в Лондоне приговорили 39-летнего болельщика «Вест Хэма» Найджела Уильямса. Ранее он после поражения любимой команды в столичном дерби от «Арсенала» со счётом 1:5 ударил своего приятия Марка Мандея по голове — в результате у него произошло кровоизлияние, и он скончался в больнице.

Сумасшедший камбэк «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1) спровоцировал трагедию в Габоне. По окончании встречи, в которой каталонцы вырвали-таки путёвку в четвертьфинал на последних минутах, один из жителей Либревиля стал смеяться над своим товарищем — поклонником парижского клуба. Тот оскорбился и ударил незадачливого шутника ножом в шею — пострадавший скончался на месте. Фанат «ПСЖ» позже признал свою вину, отметив, что убивать приятеля не хотел.

Смертельно опасными иногда бывают споры почитателей талантов Криштиану Роналду Лионеля Месси . В 2016 году в пригороде Бомбея свой 34-й день рождения отмечал фанат Месси. Во время застолья между ним и его 24-летним другом, болельщиком Роналду, завязался жаркий спор о лучших игроках мира, перетёкший в противостояние с летальным исходом. Именинник, болевший за Месси, не выдержал накала страстей и швырнул в оппонента стакан, однако промахнулся — посудина ударилась о твёрдую поверхность и разлетелась на осколки. Фанат Роналду, недолго думая, подобрал кусок стекла, набросился с ним на обидчика и зарезал его.

За три года до этого непоправимое произошло в иракском городе Аль-Мадаин. Болельщик «Барселоны» на глазах у свидетелей отрезал голову приятелю, который болел за "Реал" . Люди, находившиеся поблизости, поймали убийцу и вызвали полицейских, которые прибыли на место преступления и произвели задержание.

В 2010 году убийство с футбольной подоплёкой случилось в одном из ганноверских баров. Немец и два итальянца поспорили насчёт количества титулов чемпиона мира у «бундесманшафт» и «скуадры адзурры», после чего гражданин Германии покинул заведение. Как оказалось, ненадолго. Вскоре он вернулся в бар с оружием и открыл по итальянцам огонь. Один из них от полученных ран скончался, а другой был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.

Во время ЧМ-2006 двойное убийство произошло в ресторане Паттайи. Двое болельщиков сопровождали просмотр матча между сборными Италии и Ганы громкими комментариями, что не понравилось сидевшему рядом мужчине, который попросил их вести себя потише. Вспыхнул конфликт, в завершение которого те два громких болельщика были застрелены.

Ещё один «мокрый» случай из Таиланда. Во время ЧМ-2002 свою 18-летнюю супругу убил 20-летний таксист. Жена, обвинявшая его в том, что он обленился с начала чемпионата мира, по ходу трансляции матча между сборными Италии и Мексики вырвала из его рук пульт дистанционного управления и переключила телевизор на другой канал, где шла мыльная опера. В ответ таксист дал своей супруге пощёчину, а после этого они примирились в полицейском участке. Однако на следующий день конфликт между ними разгорелся с новой силой, и мужчина застрелил свою благоверную.

Похожая история произошла однажды и в Харькове. Жена во время футбола отвлекала супруга разговорами и требованиями принести водки, на что он отреагировал радикальным способом. Мужчина нанёс женщине несколько ударов, задушил её, досмотрел футбол и попытался инсценировать самоубийство супруги через повешение.

Во время ЧМ-2010 американец убил свою падчерицу. По словам шефа местной полиции, она плакала во время встречи команд США и Ганы, и тогда отчим несколько раз ударил ребёнка, сломав ему рёбра. Смерть девочки наступила из-за нахождения в её горле посторонних предметов, но в качестве одной из причин посчитали как раз жестокое избиение отчимом.

В 2002 году во Владимире было обнаружено тело местного жителя со следами побоев и перерезанным горлом в его же собственной квартире. По подозрению в убийстве милиция задержала соседа покойника, ранее трижды судимого. Как оказалось, они вместе смотрели матч открытия чемпионата мира между Францией и Сенегалом, однако хозяин квартиры имел неосторожность переключить канал, что вызвало у его гостя приступ ярости. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку, в ходе которой подозреваемый жестоко избил своего оппонента руками и ногами, нанёс ему несколько ударов телевизором и вонзил нож в сонную артерию. Как отмечали представители следствия, задержанный не раскаивался по поводу совершённого преступления и на допросах регулярно интересовался результатами новых матчей мундиаля.