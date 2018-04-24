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Виктор Булатов: «В „Спартаке“ происходит что-то не то»
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Виктор Булатов: «В „Спартаке“ происходит что-то не то» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов верит, что красно-белые сумеют преодолеть кризис. Москвичи потерпели поражения в трех матчах подряд — от «Урала» (1:2) и «Ахмата» (1:3) в РФПЛ, а также от «Тосно» в полуфинале Кубка России (1:1, пенальти — 4:5).
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— Нужны ли «Спартаку» перемены прямо сейчас? Например, на тренерском посту.
— Понятно, что в команде сейчас проблемы. Нужно знать обстановку изнутри: какие у Массимо Карреры отношения с коллективом и есть ли у них перспективы.
— А что могло разладиться у итальянца с футболистами? Есть ощущение, то Каррера «потерял раздевалку».
— В плане физической формы игроки выглядят нестабильно. Но в команде происходит что-то не то. Это видно хотя бы по тому, что капитан Денис Глушаков даже на замену не выходит.
— Как можно выбраться из непростого психологического состояния, в которое угодил «Спартак»?
— Мы помним, что после какого-то неудачного осеннего матча внутри коллектива состоялся разговор, после которого многое изменилось. Если подобное повториться, будет неплохо. Я верю, что «Спартак» еще может занять второе место, учитывая, что у ЦСКА ждет выезд к "Зениту". Если, конечно, красно-белые переломят этот кризис и начнут выходить на поле с другим настроением. Все реально. Каррера и клуб показывали, что умеют выходить из пике. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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