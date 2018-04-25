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Болельщикам в Москве посоветовали носить с собой паспорт во время ЧМ по футболу
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Болельщикам в Москве посоветовали носить с собой паспорт во время ЧМ по футболу 

360tv.ru 24 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об особом режиме безопасности во время чемпионата мира по футболу в столице. Он будет введен на стадионах, тренировочных полях, фан‐зоне, временной штаб‐квартире FIFA, а также в гостиницах, где будут проживать футболисты и члены официальных делегаций. Об этом сообщила газета «Аргументы и факты».
Рядом со стадионами (прежде всего это касается «Лужников») будут действовать ограничения на въезд транспорта и ряд других. Разумеется, будут усилены меры безопасности в аэропортах, на вокзалах, в метро
— Сергей Собянин.
Однако столичный чиновник заверил, что тотальных проверок документов во время чемпионата не будет. ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.
Ранее заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин заявил о запрете на продажу алкоголя в Москве в дни перед матчами и непосредственно во время проведения игр чемпионата мира по футболу. Власти уже определили столичные районы, в пределах которых будут действовать запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре.
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