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Оргкомитет «Россия-2018» подготовит к ЧМ гид болельщика о правилах поведения на стадионе
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Оргкомитет «Россия-2018» подготовит к ЧМ гид болельщика о правилах поведения на стадионе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Оргкомитет «Россия-2018» подготовит гид болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
«Мы подготовим все необходимые материалы, брошюры, гид болельщика, где предоставим исчерпывающую информацию, все это будет на сайте. Там можно будет встретить и правила поведения на стадионе, и список запрещенных предметов, и в целом все, что необходимо для посещения стадиона», — рассказал А. Сорокин.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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