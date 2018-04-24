Дрёмин/Димова, Алимов/Давлетова и Сирант с побед стартовали на ЧЕ по бадминтону 

В Уэльве стартовал чемпионат Европы по бадминтону. Два российских дуэта пробились в 1/8 финала соревнований в миксте. Евгений Дрёмин и Евгения Димова победили в стартовом матче болгарских бадминтонистов Димитара Янакиева и Марию Мицову, а Родион Алимов и Алина Давлетова оказались сильнее англичан Бена Лэйна и Джессики Пюг.
В мужском одиночном разряде Сергей Сирант в 1/32 финала переиграл чеха Милана Лудика, а Наталья Перминова в стартовом поединке среди женщин уступила швейцарке Сабрине Жаке.
Бадминтон. Чемпионат Европы. Уэльва, Испания
Микст. 1/16 финала Евгений Дрёмин/Евгения Димова (Россия) — Димитар Янакиев/Мария Мицова (Болгария) — 2:0 (21:16, 21:7) Родион Алимов/Алина Давлетова (Россия) — Бен Лэйн/Джессика Пюг (Англия) — 2:0 (21:19, 27:25)
Мужчины. 1/32 финала Сергей Сирант (Россия) — Милан Лудик (Чехия) — 2:0 (21:11, 21:11) Женщины. 1/32 финала Сабрина Жаке (Швейцария) — Наталья Перминова (Россия) — 2:1 (21:17, 13:21, 21:17)