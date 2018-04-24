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Лапочкин: должен был показывать жёлтую карточку Гранквисту в эпизоде с Витиньо
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Лапочкин: должен был показывать жёлтую карточку Гранквисту в эпизоде с Витиньо 

Чемпионат.com 2 часа назад
Арбитр Сергей Лапочкин, который обслуживал матч 27-го тура РФПЛ между столичным ЦСКА и «Краснодаром» (2:1), признал свою ошибку в эпизоде со столкновением защитника краснодарской команды Андреаса Гранквиста и нападающего армейцев Витиньо.
Напомним, Гранквист в борьбе за мяч ударил Витиньо ногой по голове. Судья Лапочкин не стал останавливать матч и оставил шведа без предупреждения.
«Я находился в неплохой позиции, была длинная верховая передача, и Гранквист пытался сыграть в мяч. Он не попал в мяч, высоко подняв ногу, а дальше происходит контакт между ногой и головой Витиньо. После этого игрок ЦСКА подхватывает мяч и входит в штрафную. Мне на поле казалось, что какой-то мимолётный контакт произошёл, но была непонятна степень тяжести контакта. А у ЦСКА была хорошая возможность войти в штрафную и завершить атаку — может быть, голом или пенальти. Я сразу перевёл взгляд с единоборства Витиньо — Гранквист в поле. К сожалению, после игры, когда мы с инспектором посмотрели момент, он показал, что надо было останавливать игру, никакого принципа преимущества не надо было давать, вместо этого показывать жёлтую карточку Гранквисту. Всё-таки жёлтую карточку, а не красную, хотя я понимаю, что многие думаю, что шипы и голова — это автоматически красная. Мне кажется, что нет, поскольку именно в этом эпизоде у Гранквиста не было злого умысла, он пытался сыграть в мяч, не использовал чрезмерную силу и контракт произошёл вскользь. То есть был вообще мимолётный контакт, но были шипы. Поэтому я считаю, что штрафной и жёлтая карточка были бы абсолютно правильным решением, но никак не то, что я продолжил игру. У меня было право поменять решение. Такая система работает в последние годы. Да, я увидел у Витиньо кровь, но не заметил в действиях Гранквиста никакого умысла, никакого желания нанести травму. Поэтому он остался без предупреждения. Хотя по видео, безусловно, это жёлтая карточка. Реакция футболистов ЦСКА была абсолютно нормальная. Вопрос в том, что игра остановилась в центре поля. Мне помощник сказал, что футболист держится за голову. Я игру остановил и сказал, что будет спорный мяч, а после этого врачи оказывали помощь. В этот момент игроки подошли, спрашивали в корректной манере, почему я не хочу показать карточку. Мне кажется, они меня услышали. После этого игра опять пошла в абсолютно нормальном русле. Да, момент мог поджечь игру, но, слава богу, две команды играли в футбол. Мне кажется, игроки поверили, что, даже если я и ошибся, злого умысла у меня не было», — — сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток».
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