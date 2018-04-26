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«Инноватор Кубани» Евгений Смычагин поборется в Сколково за главный приз
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«Инноватор Кубани» Евгений Смычагин поборется в Сколково за главный приз 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
В Краснодаре завершился региональный этап Open Innovation Startup Tour
«Инноватор Кубани» Евгений Смычагин поборется в Сколково за главный приз.
В Краснодаре завершился региональный этап Open Innovation Startup Tour.
Конкурс стартапов проходил в трех направлениях: информационные технологии, индустриальный трек и биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.
По итогам конкурса члены жюри выбрали проект победителя конкурса «Инноватор Кубани» Евгения Смычагина.
Он представил инновационную технологию переработки вторичного масличного сырья, которая позволяет получать из отходов масличного производства техническое растительное масло и кормовые продукты. Победитель получил денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность бороться за главный приз в Москве.
Краснодар стал завершающим для Startup Tour городом. Все отобранные в этом году проекты участников будут представлены на самой крупной стартап-конференции в России Startup Village, которая пройдет в Сколково с 31 мая по 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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