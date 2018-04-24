Ещё
Кировский боксер в составе сборной ПФО стал обладателем Кубка России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кировский боксер в составе сборной ПФО стал обладателем Кубка России 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Ижевске в ледовом дворце «Молодежный» прошел командный Кубок России по боксу среди мужчин.
В соревновании приняли участие 10 сборных команд от федеральных округов России. Сборная Приволжского федерального округа, в составе которой был кировский боксёр Илья Сёмин, стала победителем турнира.
На протяжении пяти дней боксеры соревновались за титул сильнейшей сборной команды страны. В составы команд вошли ведущие боксёры федеральных округов, чемпионы и призеры России по боксу, победители международных турниров.
Сборная ПФО провела четыре победные встречи с командами Северо-Кавказского федерального округа, Уральского федерального округа, командой Москвы и Сибирского федерального округа. И. о. министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов поздравил спортсменов с успешным выступлением на соревновании.
«Очень рад, что команда ПФО в составе с кировским боксером сумела показать лучшие результаты на соревнованиях такого высокого уровня. Отрадно осознавать, что наш регион и кировская школа бокса могут гордиться выдающимися спортсменами и их блестящими результатами», — подчеркнул Георгий Барминов.
Тренер кировского боксера Анвар Самигуллин отметил важность прошедших соревнований и высокий уровень подготовки спортсменов сборной ПФО.
«Учебно-тренировочный сбор команды проходил на базе города Чайковский. По итогам подготовки Илья Сёмин попал в сборную команду округа, чему я был очень рад. Илья работоспособный и целеустремленный спортсмен, в ходе борьбы он проявил себя ярко и выложился на максимум своих возможностей, — отметил Анвар Самигуллин. — Кроме того, по итогам соревнований Илья выполнил норматив мастера спорта».
В мероприятии приняли участие более 500 гостей — представители Федерации бокса России, региональных федераций, официальные лица Минспорта России, а также чемпионы мира и Олимпийских игр.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кировской области за первый квартал 2018 года выявлено 17 фальшивых денежных купюр В МРСК Центра и Приволжья стартовал II этап Всероссийской Олимпиады «Россетей» В Кирове мужчина ограбил магазин: пойманный полицейскими, кировчанин съел украденные деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова покинула элиту9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
У сборной впервые за много лет появились проблемы17
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение