Кировский боксер в составе сборной ПФО стал обладателем Кубка России

В Ижевске в ледовом дворце «Молодежный» прошел командный Кубок России по боксу среди мужчин.

В соревновании приняли участие 10 сборных команд от федеральных округов России. Сборная Приволжского федерального округа, в составе которой был кировский боксёр Илья Сёмин , стала победителем турнира.

На протяжении пяти дней боксеры соревновались за титул сильнейшей сборной команды страны. В составы команд вошли ведущие боксёры федеральных округов, чемпионы и призеры России по боксу, победители международных турниров.

Сборная ПФО провела четыре победные встречи с командами Северо-Кавказского федерального округа, Уральского федерального округа, командой Москвы и Сибирского федерального округа. И. о. министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов поздравил спортсменов с успешным выступлением на соревновании.

«Очень рад, что команда ПФО в составе с кировским боксером сумела показать лучшие результаты на соревнованиях такого высокого уровня. Отрадно осознавать, что наш регион и кировская школа бокса могут гордиться выдающимися спортсменами и их блестящими результатами», — подчеркнул Георгий Барминов.

Тренер кировского боксера Анвар Самигуллин отметил важность прошедших соревнований и высокий уровень подготовки спортсменов сборной ПФО.

«Учебно-тренировочный сбор команды проходил на базе города Чайковский. По итогам подготовки Илья Сёмин попал в сборную команду округа, чему я был очень рад. Илья работоспособный и целеустремленный спортсмен, в ходе борьбы он проявил себя ярко и выложился на максимум своих возможностей, — отметил Анвар Самигуллин. — Кроме того, по итогам соревнований Илья выполнил норматив мастера спорта».

В мероприятии приняли участие более 500 гостей — представители Федерации бокса России, региональных федераций, официальные лица Минспорта России, а также чемпионы мира и Олимпийских игр.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области