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УЕФА отстранил «Панатинаикос» от еврокубков
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УЕФА отстранил «Панатинаикос» от участия в еврокубках на год 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Химок»
Арбитражная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала греческий "Панатинаикос" от участия в еврокубковых турнирах. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной дисквалификации стали просроченные платежи, которые клуб должен был погасить до 1 марта 2018 года.
Стало известно, что клуб не выполнил требуемых условий УЕФА.
Ранее евролига оштрафовала владельца "Панатинаикоса" Димитриса Яннакопулоса на €180 тысяч за посещение второго матча четвертьфинальной серии Евролиги против "Реала".
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