УЕФА отстранил «Панатинаикос» от еврокубков

УЕФА отстранил «Панатинаикос» от участия в еврокубках на год

Фото: Официальный сайт «Химок»

Арбитражная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала греческий "Панатинаикос" от участия в еврокубковых турнирах. Об этом сообщает ТАСС. Причиной дисквалификации стали просроченные платежи, которые клуб должен был погасить до 1 марта 2018 года. Стало известно, что клуб не выполнил требуемых условий УЕФА. Ранее евролига оштрафовала владельца "Панатинаикоса" Димитриса Яннакопулоса на €180 тысяч за посещение второго матча четвертьфинальной серии Евролиги против "Реала"