УЕФА отстранил «Панатинаикос» от еврокубков

Арбитражная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала греческий "Панатинаикос" от участия в еврокубковых турнирах. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной дисквалификации стали просроченные платежи, которые клуб должен был погасить до 1 марта 2018 года.
Стало известно, что клуб не выполнил требуемых условий УЕФА.
Ранее евролига оштрафовала владельца "Панатинаикоса" Димитриса Яннакопулоса на €180 тысяч за посещение второго матча четвертьфинальной серии Евролиги против "Реала".