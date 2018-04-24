Киберфутболист «Локомотива» разгромил представителя «Уфы» перед матчем РФПЛ 

Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов разгромил представителя «Уфы» Руслана «RusPro02» Уразбахтина в шоу-матче перед встречей между футболистами клубов в 27-м туре РФПЛ. Игрок Loko eSports одержал победу со счетом 4:0. Как отмечает пресс-служба московской команды, в составе «Уфы» выделялись вратарь Александр Беленов и полузащитник Силвестр Игбун, а у красно-зеленых показали класс защитник Виталий Денисов и хавбек Мануэл Фернандеш.
Примечателен тот факт, что футбольные команды разошлись миром — 0:0.
Локомотив — Уфа