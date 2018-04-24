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Гимнасты Соколиной горы победили в номинациях открытого первенства по спортивной гимнастике
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Гимнасты Соколиной горы победили в номинациях открытого первенства по спортивной гимнастике 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Сборные школы №429 участвовали в открытом первенстве Российского государственного университета физической культуры спорта и туризма.
— Наши команды ежегодно принимают участие в этом соревновании, — поделились в школе №429 «Соколиная гора». — В этом году на соревнования вышло две сборных команд, состоящих из мальчиков и девочек. Участвовали ребята из начальной школы. Они состязались в трех видах программ. Помимо москвичей, участие в первенстве приняли спортсмены из других российских городов, а также из Эстонии.
Три вида программ являют собой гимнастические прыжки, акробатические прыжки и вольные упражнения на помосте. По традиции выступления исполнялись под музыку. Обе команды школы №429 — «Экстрим» и «Соколята» — выступили достойно и в своих номинациях завоевали победу.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.
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