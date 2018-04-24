Студенты колледжа и жители района провели дружеский футбольный матч

В подразделении колледжа гостеприимства и менеджмента № 23 на проспекте Буденного прошла встреча Клуба жителей района Соколиная гора.

Жители Соколиной горы разных поколений поучаствовали в мероприятиях. Сошлись в футбольном матче команды студентов и юных жителей района. Жители старшего поколения участвовали в мастер-классах по игре в шахматы, пользованию компьютерными программами и интернетом — все эти занятия подготовили преподаватели учреждения. Все, кто изъявил желание, смогли опробовать свои силы в занятиях на уличных тренажерах. Тренажеры располагаются на территории вокруг колледжа.

Воспитанники образовательного учреждения и соколинцы могут пообщаться на такого рода мероприятиях — и это приносит пользу обеим сторонам, уверены представители колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23.

Фото: предоставлено Колледжем индустрии гостеприимства и менеджмента № 23.