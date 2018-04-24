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Начинающие инженеры из Соколиной горы взяли 3-е место на тематической олимпиаде
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Начинающие инженеры из Соколиной горы взяли 3-е место на тематической олимпиаде 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Воспитанники Московского политехнического университета, расположенного на Большой Семеновской улице в Соколиной горе, поучаствовали в третьем туре олимпиады по прикладной математике, организованной в университете ИТМО Санкт-Петербурга.
Ребятам не только удалось завоевать третье место в интеллектуальном состязании, но и привезти награду за второе место, полученное ими на инженерно-техническом конкурсе. «Бронзу» ребята из вуза Соколиной горы получили за решение задач по теории механизмов и машин, сопротивлению материалов, основам конструирования и взаимозаменяемости.
Находки ребят заслужили высокие оценки за решение техзадач, которые перед конкурсантами поставили представители машиностроительной компании «Таурас-Феникс». Организаторы конкурса предложили юным инженерам пройти стажировку на предприятии.
Фото: предоставлено МПУ.
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