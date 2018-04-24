​Зидан: «Я уважаю Хайнкеса»

"Очевидно, что Хайнкес проделал хорошую работу. Я уважаю его. Он добился многого в «Реале» и «Баварии», и это замечательно. Я могу сказать о нём только хорошее. Завтра же мы должны выйти на поле и сыграть как следует. Это большая игра против большого клуба.

"Реал" готов играть на этом уровне. Когда вы посмотрите на историю клуба, то убедитесь в его способности играть против сильнейших команд. Мы вновь в полуфинале и рады находиться здесь", — отметил Зидан на предматчевой пресс-конференции.

В первом полуфинальном матче «Бавария» примет «Реал» на «Альянц-Арене» 25 апреля. Начало матча в 21:45 МСК.