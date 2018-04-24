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​Зидан: «Я уважаю Хайнкеса»
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​Зидан: «Я уважаю Хайнкеса» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан о «Баварии», Юппе Хайнкесе и своём клубе.
"Очевидно, что Хайнкес проделал хорошую работу. Я уважаю его. Он добился многого в «Реале» и «Баварии», и это замечательно. Я могу сказать о нём только хорошее. Завтра же мы должны выйти на поле и сыграть как следует. Это большая игра против большого клуба.
"Реал" готов играть на этом уровне. Когда вы посмотрите на историю клуба, то убедитесь в его способности играть против сильнейших команд. Мы вновь в полуфинале и рады находиться здесь", — отметил Зидан на предматчевой пресс-конференции.
В первом полуфинальном матче «Бавария» примет «Реал» на «Альянц-Арене» 25 апреля. Начало матча в 21:45 МСК.
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