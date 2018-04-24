Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка

29 сентября 2012 года были названы 11 городов, которые примут матчи турнира: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В Москве игры будут проходить на двух стадионах, в каждом из остальных городов — на одном. Столичный стадион «Спартака» , получивший название «Открытие Арена» был сдан в эксплуатацию еще в 2014 году.

В конце февраля председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин смело заявил, что все стадионы, строящиеся к мундиалю, будут сданы 1 марта, кроме арены в Самаре, которую планировалось ввести в эксплуатацию 1 апреля. Уже сейчас можно сказать, что обещание чиновника не было выполнено. Но не все так плохо.

«Лужники». Москва Вместимость: 81 тысяча Стоимость: 26,6 миллиардов рублей Сдан: ноябрь 2017 года

Самую вместительную арену СССР и России в рамках подготовки к ЧМ-2018 реконструировали — стадион стал чисто футбольным, на нём ликвидированы беговые дорожки и зона для соревнований по легкой атлетике, за счет чего существенно увеличены трибуны.

Первый матч после реконструкции состоялся 11 ноября. Сборная России уступила команде Аргентины (0:1) в товарищеской встрече, в которой принимали участие такие звёзды, как Лионель Месси , Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, Хавьер Маскерано и Пауло Дибала.

23 марта сборная России сыграла в «Лужниках» товарищеский матч с командой Бразилии, уступив пентакампеонам со счетом 0:3. По информации пресс-службы РФС, матч посетили 59 тысяч 263 зрителя.

Если по окончании матча с Аргентиной болельщики испытали серьезные проблемы покидая арену (в основном из-за правоохранительных органов ), то после матча с Бразилией подобных проблем не наблюдалось.

На обновленном стадионе «Лужники» запланированы церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

Если российская команда займет второе место в группе — в 1/8 финала она сыграет 1 июля в «Лужниках». Примечательный факт: на время ЧМ-2018 арену застрахуют на 36,7 млрд рублей.

«Санкт-Петербург». Санкт-Петербург Вместимость: 689 тысяч Стоимость: 48 миллиардов рублей Сдан: апрель 2017

Легендарная «Зенит-Арена», она же стадион «Крестовский», она же стадион «Санкт-Петербург» строилась более 10 лет, бюджет ее вырос в 8 раз, а срок сдачи переносился полтора десятка раз.

Тем не менее, 22 апреля 2017 года на арене состоялся первый официальный матч чемпионата России, в котором «Зенит» принял «Урал» (2:0).

Летом 2017 года стадион «Санкт-Петербург» принял четыре матча Кубка Конфедераций, включая матч открытия и финал турнира, а в марте 2018 года сборная России провела на нем товарищеский матч с Францией (1:3).

Если в Москве люди не могли покинуть «Лужники» после матча, то в Петербурге все произошло ровно наоборот — из-за километровых очередей на входе некоторые болельщики успели лишь ко второму тайму.

В середине апреля на арене было успешно протестировано выкатное поле. Естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезны для газона в преддверии важной игры.

Станция метро «Новокрестовское» возле нового стадиона откроется в день матча «Зенит» — ЦСКА 29 апреля

Летом 2018 года на питерской арене пройдут матчи ЧМ-2018, включая один из полуфиналов турнира.

«Казань Арена». Казань Вместимость: 45 тысяч Стоимость: 14,4 миллиардов рублей Сдан: ноябрь 2015

Казанская арена также пережила немало увлекательных метаморфоз. Почти сразу после того, как ее ввели в эксплуатацию в 2014 году, ее переоборудовали под бассейн чемпионата мира по водным видам спорта-2015.

Затем «Казань-Арену» отстраивали заново, пять раз перестилали газон, вот только «Рубину» на ней поиграть удавалось очень редко, матчи приходилось проводить на стареньком «Центральном».

Летом 2017 года на «Казань Арене» прошли четыре матча Кубка Конфедераций, включая один из матчей сборной России на групповом этапе и полуфинальный матч Португалия — Чили.

А в марте-апреле 2018 года «Рубин» вновь отправился на «Центральный» — поле «Казань-Арены» вновь оказалось в ужасном состоянии.

С шестой заменой газона за считанные дни до приезда очередной делегации ФИФА можно было бы не просто рассмешить мир, но и здорово сесть перед ним в лужу.

Так что поле было решено реанимировать и по состоянию на сегодняшний день оно почти вернуло товарный вид — концовку сезона «Рубин» проведет на «Казань Арене».

Тестовый матч состоится 6 мая: в рамках чемпионата России казанцы примут «Уфу».

Летом в Казани пройдут шесть игр 21-го Чемпионата мира: матчи представителей групп C, B, H и F и два матча плей-офф.

«Фишт». Сочи Вместимость: 40 тысяч Стоимость: 15 миллиардов рублей Сдан: март 2017

Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи, который принимал церемонии открытия и закрытия Игр-2014, довольно успешно переоборудовали под футбольные нужды.

Тестовые матчи прошли в марте и мае 2017 года. 28 марта сборная России сыграла в товарищеском матче с командой Бельгии, 2 мая 2017 года на стадионе прошёл финал Кубка России 2016/17. А уже 19 июня следующего года состоялась первая из четырех игр Кубка конфедераций.

Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи примет четыре матча группового этапа, а также одну встречу 1/8 финала и один четвертьфинал.

Кроме того, если сборная России на ЧМ-2018 займет второе место в группе — в 1/8 финала она сыграет в Сочи с командой, занявшей второе место в группе B.

«Волгоград Арена». Волгоград Вместимость: 45 тысяч Стоимость: 16,2 миллиарда рублей Сдан: апрель 2018

Волгоградский стадион построен на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде.

По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета.

Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют. В начале апреля новая арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Перед чемпионатом мира по футболу на стадионе «Волгоград Арена» запланированы три матча. Первым на нем сыграл «Ротор»: 21 апреля команда победила «Луч-Энергию» из Владивостока, а 2 мая волгоградцы встретятся с «Крыльями Советов» из Самары.

«Ротор-Волгоград» — «Луч-Энергия» 4;2https://t.co/lG3HWpJ5HE pic.twitter.com/hjzKSgXM4g— Ротор-Волгоград (@RotorOfficial) 21 апреля 2018 г.

В День Победы, 9 мая, на главной спортплощадке Волгоградской области решится судьба российского кубка по футболу сезона-2017/2018.

В 2018 году на «Волгоград Арене» пройдут четыре матча группового этапа мирового футбольного чемпионата. На 45-тысячной арене сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.

«Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород Вместимость: 45 тысяч Стоимость: 17 миллиардов рублей Сдан: март 2018 года

Нижегородский стадион был сдан не без небольшого скандала. Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта, а через спустя две недели появилась информация, что арена не достроена и власти области надеются согнать бюджетников в качестве бесплатной рабочей силы.

Тем не менее, первый матч на стадионе прошел 15 апреля 2018 года — нижегородский «Олимпиец» в рамках первенства ФНЛ сыграл с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

В атмосфере праздника! https://t.co/sJSfVOn2Zk pic.twitter.com/wb7BTvJZMZ— ФК Олимпиец (@fcolympiec) 16 апреля 2018 г.

Стадион «Нижний Новгород» будет принимать шесть матчей в рамках ЧМ-2018. В рамках группового этапа в Нижнем Новгороде пройдут матчи сборных Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, а также Швейцарии и Коста-Рики. Кроме того, в Нижнем Новгороде состоятся матчи 1/8 и 1/4 финала чемпионата.

Отметим, что после чемпионата мира стоимость эксплуатации стадиона будет составлять около почти 349 млн рублей в год. Новая арена будет «съедать» почти по миллиону рублей в день.

Правительство РФ также выделило из резервного фонда 645,5 миллиона рублей на строительство Сормовско-Мещерской линии метрополитена и новой станции «Стрелка» рядом с ареной, которую планируют открыть 13 мая.

«Стадион Калининград». Калининград Вместимость: 35 тысяч на ЧМ-2018, 25 после него Стоимость: 18,5 миллиардов рублей Сдан: апрель 2018

Строительство арены «Калининград» шло под эгидой постоянных авралов, а закончилось и вовсе скандалом. Владельца одной из компаний, занятых на строительстве, Зиявудина Магомедова обивинили в растрате, хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Прокуратура считает, что компания присвоила 750 миллионов на поставках низкокачественного песка

Разрешение на ввод в эксплуатацию калининградской арены было выдано 23 марта 2018 года, но в заключении уточнялось, что арена еще не доведена до стандартов ФИФА и работа продолжается.

Изначально первый тестовый матч на новом стадионе был запланирован на 17 марта 2018 года. «Балтика» в рамках первенства ФНЛ должна была принять волгоградский «Ротор».

Но амбициозное калининградское руководство решило, что стадион будет открыт матчем с клубом немецкой бундеслиги. В марте «Балтика» готовилась сыграть с гельзенкирхенским «Шальке».

В итоге встреча не состоялась — матч был перенесен в связи с рекомендацией Министерства спорта РФ в целях сохранения газона.

Публикация от ФК «Балтика» (@fcbaltika) 17 Апр 2018 в 6:52 PDT Тестовый матч на новой арене прошел 11 апреля — местная «Балтика» обыграла «Крылья Советов» и отпраздновала новоселье. Стадион собрал 15 тысяч зрителей.

Однако этот матч не стал матчем открытия арены: 12 мая в Калининград приедет «Тюмень» и окончательно поставит точку в истории одного из самых скандальных стадионов ЧМ.

Стадион в Калининграде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

«Екатеринбург Арена». Екатеринбург Вместимость: 35 тысяч на ЧМ-2018, 22 после него Стоимость: 12,7 миллиардов рублей Сдан: апрель 2018

Стадион «Центральный» был построен еще в 1953–1957 годах и с тех пор дважды находился на реконструкции: с 2006-го по 2011-й и с 2015-го по 2017-й — специально к ЧМ-2018.

Перед последней реконструкцией арены было принято решение сохранить ее исторический фасад, добавив вынесенные за пределы стадиона крылья-трибуны добавляющие еще 12 тысяч посадочных мест.

Эти трибуны временные, после ЧМ-2018 их уберут. Территория вокруг стадиона после мундиаля будет преобразована в прогулочную зону.

Три тестовых матча «Урал» провел на своей новой арене в рамках РФПЛ, сыграв вничью «Рубином» 1 апреля, одержав победу над «Спартаком» 15 апреля при аншлаге в 25 тысяч зрителей. Теперь же «шмели» готовятся принять «Амкар» 6 мая.

Первый матч на «Екатеринбург Арене» позади! Уже через две недели ждем наших болельщиков на встрече #УралСпартак pic.twitter.com/Q2GOg5O16F— ФК Урал (@FCURAL) 1 апреля 2018 г.

Три стадиона Екатеринбурга станут тренировочными площадками на ЧМ-2018. Это стадион Академии футбола («Уралмаш»), стадион «Калининец» и стадион «Исеть».

«Екатеринбург Аренa» примет четыре игры группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция.

«Мордовия-Арена». Саранск Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 30 после него Стоимость: 16,5 миллиардов рублей Сдан: апрель 2018

Саранская арена возведена в пойме реки Инсар. Расстояние от центра поля до зрителей не превышает 90 м, а оболочка стадиона приподнята, что создает эффект парения в воздухе.

Стадион был введен в эксплуатацию 9 апреля, его обслуживание будет обходиться в 70 млн рублей ежегодно. После ЧМ здесь избавятся от солидной доли металлоконструкций, из-за чего вместимость арены уменьшится почти на 15 тысяч мест.

К ЧМ-2018 в Саранске обновили аэропорт, вокзал, отремонтировали дороги и возвели тысячи квадратных метров жилья.

«Мордовия» три тестовых матча в Саранске сыграет в рамках второго дивизиона в зоне Урал-Приволжье: 21 апреля саранцы сыграли с «Зенит-Ижевском» (0:0), 4 мая встретятся с КАМАЗом, а 16 мая — с «Сызранью-2003».

В 2018 году в Саранске состоятся четыре игры группового этапа финальной стадии мундиаля. 16 июня — между сборными Дании и Перу, 19 июня — между сборными Колумбии и Японии, 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

Также арена примет матч 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

«Ростов-Арена». Ростов Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 38 после Стоимость: 19,4 миллиардов рублей Сдан: Март 2018

«Ростов-Арена» была введена в эксплуатацию 17 марта. Вместимость арены после проведения турнира будет снижена с 45 000 до 37 868 мест.

Это один из самых дорогих стадионов, построенных к ЧМ-2018 — из-за особенностей грунта на участке, на котором было решено строить арену. Почва подвержена подтоплению, потому что располагается на берегу Дона — за красивый вид приходится платить. В рамках строительства даже пришлось вырыть водоем рядом с ареной, который в итоге стал частью благоустройства территории вокруг стадиона.

Первая игра прошла на «Ростов Арене» 15 апреля. Футбольный клуб «Ростов» одержал первую победу в весенней части чемпионата и первую победу под руководством Валерия Карпина , обыграв «СКА-Хабаровск».

🏟🏟🏟#РостовСкаХабаровск pic.twitter.com/AisAeWkNiN— Football Club Rostov (@rostovfc) 15 апреля 2018 г.

Второй матч пройдет 29 апреля, стадион заполнят на 25 тысяч человек. Торжественное открытие «Ростов-Арены» состоится 13 мая — в день матча 30-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Уралом», планируется полная загрузка спортобъекта — 45 тысяч человек.

Во время ЧМ-2018 в Ростове пройдут матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика и Исландия — Хорватия, а также один из матчей 1/8 финала.

«Самара Арена». Самара Вместимость: 45 тысяч Стоимость: 18,9 миллиардов рублей Сдан: апрель 2018

Самарский стадион эксперты называют одним из самых больших и сложных, когда-либо возводимых в России. Арена расположена почти на самой высокой точке города — на южном склоне холма Жареный (Султанов) Бугор на отметке 182,8 м над уровнем моря.

Диаметр сферической поверхности арены, состоящей из 32 радиальных консолей, составляет 612 метров. Общая площадь объекта с прилегающей территорией — 930 га.

В Самаре будет единственный рулонный газон на полях России во время ЧМ-2018. Вот только уложили его буквально на днях — в середине апреля.

Новый стадион «Самара Арена» преображается на глазах pic.twitter.com/nFMixHctc4— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 15 апреля 2018 г.

Хотя официально строительство практически закончено, отдельные недоделки остаются. Например, еще не построили крышу над VIP-трибуной, предназначеной для особых гостей — президентов и глав правительств.

Проверка FIFA выявила, что над одной из трибун «Самара Арены» должен быть навес, но его нет. Таким образом строители решили сократить время работ, думая, что «пропажи» никто не заметит.

«Крылья Советов» проведут тестовые игры на «Самара-Арене» в рамках первенства ФНЛ: 28 апреля — с «Факелом», 6 мая — с «Кубанью», 11 мая — с «Мордовией».

Самарский стадион примет шесть матчей турнира: четыре игры группового этапа, включая одну встречу с участием сборной России (против Уругвая), а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Напоследок, расскажем, как обстоят дела у клуба российской Премьер-лиги, который также строит собственную арену, хотя и не будет принимать на ней ЧМ-2018

«Динамо». Москва Вместимость: 26 319 мест План сдачи: июнь 2018 год Открытие стадиона « ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина » планируется к июню. Комплекс включает в себя футбольный и хоккейный стадионы под одной крышей.

Газон был застелен в середине октября 2017 года и уже пережил свою первую зиму. В оптимальные кондиции поле вернется к маю-июню.

А вот кто сыграет на новой арене первым пока непонятно. Спортивное общество «Динамо» не вмешивается в переговоры футбольного и хоккейного клубов по вопросу игры динамовских команд на площадках нового комплекса в Петровском парке, сообщил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский

«В этих переговорах каждая сторона заинтересована в том, чтобы заключить коммерчески более выгодное соглашение. Это деловые переговоры, и их ведет не общество «Динамо» а хоккейный и футбольный клубы — каждый по своей площадке. Мы в них не вмешиваемся», — сказал он.