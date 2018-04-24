Ещё
Эрнандес Эрнандес рассудит «Барселону» и «Реал» в ближайшем Эль-Класико
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрнандес Эрнандес рассудит «Барселону» и «Реал» в ближайшем Эль-Класико 

SPORT24.ru 1 час назад
Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который состоится 6 мая, обслужит судейская бригада под руководством Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Отметим, что «Барселона» может подойти к Эль-Класико в ранге чемпионов Испании. Для этого каталонскому клубу достаточно будет не проиграть на выезде «Депортиво» в матче 35-го тура Примеры, что состоится 29 апреля.
В то же время «Реал» ведет борьбу за второе место в чемпионате с «Атлетико». За 4 тура до конца первенства «сливочные» отстают от «матрасников» на 4 очка, но при этом имеют матч в запасе.
Стоит отметить, что Эрнандес Эрнандес обслуживал Эль-Класико в прошлом сезоне и удалил с поля в том матче капитана «Реала» Серхио Рамоса.
SPORT24.ru: последние новости
Коларов: «Ливерпуль» - это не только Салах, у них много классных игроков» Зыбин о четвертьфинале ЮЧМ: «Американцы много пропускают на больших площадках» ЦСКА - не единственный клуб РФПЛ, интересующийся Романом Еременко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова покинула элиту9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
У сборной впервые за много лет появились проблемы17
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение