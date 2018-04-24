Эрнандес Эрнандес рассудит «Барселону» и «Реал» в ближайшем Эль-Класико

Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» , который состоится 6 мая, обслужит судейская бригада под руководством Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.

Отметим, что «Барселона» может подойти к Эль-Класико в ранге чемпионов Испании. Для этого каталонскому клубу достаточно будет не проиграть на выезде «Депортиво» в матче 35-го тура Примеры, что состоится 29 апреля.

В то же время «Реал» ведет борьбу за второе место в чемпионате с «Атлетико». За 4 тура до конца первенства «сливочные» отстают от «матрасников» на 4 очка, но при этом имеют матч в запасе.