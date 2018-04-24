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​Решение по готовности Алабы и Толиссо будет принято в последний момент
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​Решение по готовности Алабы и Толиссо будет принято в последний момент 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес примет решение по травмированным Давиду Алабе и Корентену Толиссо непосредственно перед игрой с "Реалом".
'Вопрос о том, будут ли включены в состав Давид Алаба и Корентен Толиссо, будет закрыт завтра утром", — заявил Хайнкес в беседе с репортёрами. «Полуфиналисты Лиги чемпионов должны иметь дело с травмами. Мы также потеряли Артуро Видаля, а он, безусловно, очень важный игрок для нас. Но мы должны компенсировать эту потерю».
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» состоится 25 апреля. Начало в 21:45 МСК. Ответная игра пройдет уже на следующей неделе, 1 мая.
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