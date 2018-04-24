​Стротман: «Салах перестал отвечать на мои звонки»

"Сейчас Салах определённо самый опасный игрок, и друзьями на поле мы не будем", — приводит слова Стротмана Liverpool Echo. «Некоторое время назад я пытался ему дозвониться, но он не брал трубку. Должно быть, он сменил свой номер раз шесть. Но я напишу ему после полуфинала!»

"Я не удивлен тому, насколько он хорош. В «Роме» он всегда отлично справлялся со своей работой, но упускал слишком много моментов, в особенности при выходе один на один. Однако, он был кошмаром для соперника в Италии, остаётся им и в Англии".

За «Рому» Салах сыграл 83 матча, забил 34 гола и отдал 24 голевых передачи. В своём первом сезоне за «Ливерпуль» египтянин успел забить 41 гол и 13 раз ассистировал партнёрам.