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​Стротман: «Салах перестал отвечать на мои звонки»
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​Стротман: «Салах перестал отвечать на мои звонки» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман отметил уровень своего экс-партнёра по команде Мохамеда Салаха, но посетовал на то, что тот перестал отвечать на звонки.
"Сейчас Салах определённо самый опасный игрок, и друзьями на поле мы не будем", — приводит слова Стротмана Liverpool Echo. «Некоторое время назад я пытался ему дозвониться, но он не брал трубку. Должно быть, он сменил свой номер раз шесть. Но я напишу ему после полуфинала!»
"Я не удивлен тому, насколько он хорош. В «Роме» он всегда отлично справлялся со своей работой, но упускал слишком много моментов, в особенности при выходе один на один. Однако, он был кошмаром для соперника в Италии, остаётся им и в Англии".
За «Рому» Салах сыграл 83 матча, забил 34 гола и отдал 24 голевых передачи. В своём первом сезоне за «Ливерпуль» египтянин успел забить 41 гол и 13 раз ассистировал партнёрам.
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