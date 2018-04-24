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Дин Цзюньхуэй и Уолден вышли во второй раунд чемпионата мира по снукеру
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Дин Цзюньхуэй и Уолден вышли во второй раунд чемпионата мира по снукеру 

Чемпионат.com 1 час назад
Китаец Дин Цзюньхуэй (3) в первом раунде чемпионата мира по снукеру в Шеффилде уверенно переиграл своего соотечественника Сяо Гуодона со счётом 10:3. Следующим соперником финалиста чемпионата мира-2016 станет либо шотландец Энтони Макгилл, либо валлиец Райан Дэй. Также во второй раунд пробился англичанин Рики Уолден.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия Первый раунд Стюарт Бинэм (Англия) — Джек Лисовски (Англия) — 4:5 (после первой сессии) Дин Цзюньхуэй (Китай) — Сяо Гуодун (Китай) — 10:3 Люка Бресель (Бельгия) — Рики Уолден (Англия) — 6:10 Марк Уильямс (Уэльс) — Джимми Робертсон (Англия) — 7:2 (после первой сессии).
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