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УЕФА на год отстранил «Панатинаикос» от еврокубков
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УЕФА на год отстранил «Панатинаикос» от еврокубков 

RT на русском 1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на год отстранил греческий «Панатинаикос» от участия в еврокубковых турнирах.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято арбитражной палатой организации в связи с тем, что не погасил задолженности и не заключил соглашения с кредиторами до установленного срока — 1 марта 2018 года.
Таким образом, «Панатинаикос» будет исключён из какого-либо европейского турнира, в который пробьётся в одном из следующих трёх сезонов.
Ранее сообщалось, что Германия подала заявку на проведение Евро-2024.
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