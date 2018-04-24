УЕФА на год отстранил «Панатинаикос» от еврокубков

Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято арбитражной палатой организации в связи с тем, что не погасил задолженности и не заключил соглашения с кредиторами до установленного срока — 1 марта 2018 года.

Таким образом, «Панатинаикос» будет исключён из какого-либо европейского турнира, в который пробьётся в одном из следующих трёх сезонов.

Ранее сообщалось, что Германия подала заявку на проведение Евро-2024.