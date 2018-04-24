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Покеттино может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»
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Покеттино может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может сменить Зинедина Зидана на посту наставника "Реала", утверждает Yahoo Sports. Отмечается, что президент мадридцев Флорентино Перес очень недоволен выступлением команды в чемпионате Испании.
Поэтому решающим фактором станет выступление команды в Лиге чемпионов, где «Реалу» в полуфинале предстоит сыграть с «Баварией». Если Зидану не удастся выиграть главный европейский трофей в третий раз подряд, то Покеттино может стать реальным претендентом на замену французского специалиста.
​При этом «Тоттенхэм» в этом году остался без трофеев, а игроки «шпор» получают зарплату ниже рыночной, что усиливает к ним интерес со стороны других клубов. Покеттино работает в «Тоттенхэме» с 2014 года.
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