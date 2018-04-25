В Волгоградской академии МВД проходят стрельбы из ручного оружия

С 24 по 28 апреля в Волгоградской академии МВД среди образовательных организаций системы министерства пройдет Чемпионат России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе вуза, Всероссийские соревнования посвящены памяти Героя России, майора милиции Сергея Арефьева . В них принимают участие команды: Московского, Санкт— Петербургского, Краснодарского университетов МВД, Волгоградской, Нижегородской, Омской академий, Барнаульского, Белгородского, Дальневосточного, Казанского, Орловского, Ростовского, Сибирского, Уральского, Уфимского юридических институтов, МВД Дагестана и Татарстана, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Волгоградской, Саратовской и Самарской областям, УМВД России по Владимирской, Новгородской и Тульской областям.

Участникам предстоит выполнить тактическую и «дуэльную» стрельбу и стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Добавим, соревнования проходят в 100-метровом тире академии и на стрельбище в сельском поселении Городищенского района.