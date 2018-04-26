История личных встреч сборных России и США на Юниорском чемпионате мира

Сегодня, 26 апреля, сборная России по хоккею проведёт свой четвертьфинальный матч на Юниорском чемпионате мира — 2018, встретившись с командой США. Игра начнётся в 17:30 мск. Команды 17 раз встречались между собой (10 встреч остались за Россией, 7 — за США).

ТурнирСтадияСоперникиСчётЮЧМ-1999Групповой раундРоссия — США2:1ЮЧМ-2000Групповой раундРоссия — США5:1ЮЧМ-2002Финальный раундРоссия — США1:3ЮЧМ-2003Матч за третье местоРоссия — США6:3ЮЧМ-2004ФиналРоссия — США3:2ЮЧМ-2006Групповой раундРоссия — США4:2ЮЧМ-2007Групповой раундРоссия — США5:3ЮЧМ-2007ФиналРоссия — США6:5ЮЧМ-2008ПолуфиналРоссия — США3:1ЮЧМ-2009Групповой раундРоссия — США6:5ЮЧМ-2009ФиналРоссия — США0:5ЮЧМ-2011Групповой раундРоссия — США3:4ЮЧМ-2013Групповой раундРоссия — США4:3ЮЧМ-2013ПолуфиналРоссия — США3:4 ОТЮЧМ-2015Групповой раундРоссия — США3:1ЮЧМ-2016Групповой раундРоссия — США2:8ЮЧМ-2017Групповой раундРоссия — США4:5