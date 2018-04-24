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Jaguar XE 300 Sport Edition бросил вызов спортсмену шорт-трека
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Jaguar XE 300 Sport Edition бросил вызов спортсмену шорт-трека 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Седан XE 300 Sport Edition от Jaguar выпустили против участника Олимпийских Игр в шорт-треке. Ареной сражения стала ледяная трасса в Нидерландах.
Flevonice — самый большой открытый ледовый трек в мире. Конькобежец, о котором идёт речь, был Шаолинь Шандор Лю. Он помог Венгрии завоевать золотую медаль в эстафете на 500 метров на зимних Олимпийских играх 2018 года. Как видим, спортсмен с мировым именем и плюс титулованный. Однако это не столь и важно, учитывая тот факт, что биться ему предстояло не с человеком, а с автомобилем Jaguar.
Новый Jaguar XE 300 Sport Edition оснащён 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом в 300 лошадиных сил. Машина идёт с полным приводом в стандартной комплектации. На скользкой поверхности замороженного полотна Flevonice автомобиль показал себя с лучшей стороны. У руля находился тест-пилот Jaguar Шон Хоги.
Результаты? Шаолинь прошёл ледяной круг за четыре минуты и четыре секунды, а XE сделал это за три минуты и три секунды. Победа, по крайней мере на этот раз, осталась за авто.
Отметим, что в салоне «Ягуара», помимо самого пилота, находилась Элиза Кристи — спортсменка, которая также представляет шорт-трек.
Ещё немного про саму машину. Jaguar XE 300 Sport отличают: выкрашенные в серый цвет боковые зеркала, задний спойлер и обрамление решётки радиатора, большие колёса, брендированные тормозные механизмы.
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