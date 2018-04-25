Российские солдаты и наемники прибывают в Банги

В Банги о них говорят практически столько, сколько о мятежниках, которые собираются в провинции и грозят наступлением на столицу Центральноафриканской Республики. Они создают почву для самых разных домыслов и фантазий, а масштабы их влияния вызывают серьезные вопросы. Речь идет о россиянах: военных, наемниках, бизнесменах и теневых советниках.

Факты прекрасно всем известны. После прошедшей в Сочи в октябре 2017 года встречи президента Центральноафриканской Республики Фостена-Аршанжа Туадеры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Москва запросила у Совета безопасности ООН исключения из эмбарго на поставку оружия в ЦАР для передачи правительству военной техники и запуска программы подготовки местных вооруженных сил. В декабре разрешение было получено, и Ил-76 российской армии провел 26 января первый рейс в аэропорт Банги.

Соглашение двух стран подразумевает поставку гранатометов, пулеметов, автоматов и пистолетов, а также обучение обращению с этим оружием двух батальонов, то есть 1 300 человек. Церемония по случаю окончания подготовки первой группы из 200 человек состоялась 31 марта в присутствии президента Туадеры. Такова официальная история. Только вот она сопровождалась целым рядом сюрпризов.

Бокасса «не может покоиться с миром»

Прежде всего, это касается предоставления дворца Беренго в распоряжение посланцев Москвы. Это заброшенное здание в 60 километрах к западу от Банги было домом Жана-Беделя Бокассы (находился у власти с 1966 по 1979 год), который захоронен на его территории. Эта новость породила жаркие споры между правительством и семьей Бокасса, которую никто не предупредил о превращении дворца и 40 гектаров земель в военный лагерь.

Наследники Бокассы сообщили в пресс-релизе, что «со смятением и удивлением узнали о присутствии российских солдат на землях предков в Беренго», и потребовали, чтобы военные удалились от могилы лидера, который провозгласил себя «императором» в 1976 году. Его сын Жан-Серж Бокасса, бывший кандидат в президенты и министр внутренних дел, осудил решение в «Твиттере»: «Полная неожиданность. (…) Там покоится наш отец, причем уже не с миром». Пресс-секретарь правительства попытался погасить споры заявлением о том, что «Беренго относится к государственной собственности». Хотя ситуация с Беренго была вовсе не единственной причиной разногласий Жана-Сержа Бокассы с президентом, недавно он принял решение уйти из правительства. Сегодня он утверждает, что «появление русских в стране» стало «ключевым элементом» его ухода.

Второй неожиданностью стало то, что россияне вовсе не стали сидеть в Беренго, а разлетелись, как антилопы по саванне. Хотя они и стараются не привлекать к себе лишнего внимания, белокожих, но не владеющих французским языком людей с военной выправкой (пусть и без формы) легко заметить в Банги. За несколько недель их видели в президентской администрации , в некоторых министерствах, с подопечными солдатами ЦАР, с патрулями на улицах и даже в ливанских супермаркетах на проспекте Боганда. Кого-то из них замечали даже в провинции.

Неограниченный доступ к президенту

Из их присутствия и внешнего вида столичные жители сделали вывод о том, что вопреки их изначальному предположению посланцы Москвы — вовсе не офицеры регулярной армии. В том, что касается вмешательств за границей (например, в Сирии), Россия полностью «американизировалась»: помимо пяти офицеров военной разведки, практически все остальные россияне в ЦАР работают на две частные компании, «Сева Секьюрити Сервисес» и «Лобае Лимитед».

Их первое официальное появление состоялось 30 марта на футбольном стадионе Банги по случаю второй годовщины избрания Туадеры. Эти бойцы быстро вытеснили руандийских солдат миссии ООН в ЦАР, которые ранее обеспечивали охрану главы государства. Те сейчас стоят на парковках и у закрытых дверей, тогда как россияне находятся непосредственно при президенте, а также имеют неограниченный доступ к его графику и окружению. В администрации подтверждают появление «отряда российских спецподразделений для усиления безопасности президента» без дальнейших уточнений.

При главе государства также оказался российский «советник». Этот «директор по безопасности» координирует работу телохранителей, отмечает местный источник. Обладающий связями в стране западный эксперт в свою очередь считает его «ключевым посредником для контактов ЦАР и России в оборонной и экономической сфере».

Дело в том, что помимо послаблений со стороны Совбеза ООН и военных соглашений были подписаны также контракты по разведке полезных ископаемых. Страна обладает богатыми ресурсами алмазов, золота и урана, однако ее потенциал используется слабо из-за войны и хаоса. Кстати говоря, именно эти залежи стали одной из причин раскола страны после гражданской войны христиан и мусульман в 2013 году, а также дальнейших внутренних склок среди мятежников, которые стремятся разрабатывать шахты.

«Они беззастенчиво подкупают всех»

«Российская деятельность в регионе по оси через Судан и Анголу беспокоит американцев, — признает европейский дипломат. — В том, что касается ЦАР, они ждут реакции Франции». В Банги тоже задаются вопросом о том, позволит ли бывшая колониальная держава Москве утвердиться в центре Африки. «Это выбор ЦАР, — вздыхает французский дипломат. — К тому же, русские пользуются не такими методами, как мы. Они беззастенчиво подкупают всех, кто открывают перед ними нужные двери».

Как бы то ни было, Европейский союз продолжает собственную программу подготовки центральноафриканской армии. Вашингтон в свою очередь предоставил ей 12,7 миллиона долларов на закупку американской техники и средств связи, а также подготовку с участием американских офицеров.

Если целью всех этих инициатив и было ограничить российское влияние, единственный заметный результат выглядит просто парадоксально: в новеньких «Фордах», которые американцы подарили центральноафриканским солдатам, теперь разъезжают российские спецназовцы под удивленными, но довольными взглядами местных жителей. Дело в том, что после ухода французских военных большинство из них не верят, что ооновские силы смогут защитить их от мятежников.