Ещё
Александр Зыбин: «Американцы много пропускают на больших площадкках»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Зыбин: «Американцы много пропускают на больших площадкках» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Главный тренер сборной России Александр Зыбин отметил, что хорошо знает соперника команды по четвертьфиналу ЮЧМ — сборную США. Игра состоится 26 апреля.
— Что известно об американцах?
— Мы знаем сборную США, которая в одном составе играет весь год. Против нее мы играли, это солидная быстрая команда. На наших площадках много пропускают. Есть у нас наработки, будем с завтрашнего дня готовится.
— Последуют изменения в тройках и парах?
— После просмотра еще раз поговорим с ребятами и решим. Есть у нас к кое-кому претензии. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
ЦСКА не будет обращаться в КДК с просьбой рассмотреть эпизод с Гранквистом и Витинью Киберфутболист "Локомотива" разгромил представителя "Уфы" перед матчем РФПЛ Виктор Булатов: "В "Спартаке" происходит что-то не то"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова покинула элиту9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
У сборной впервые за много лет появились проблемы17
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение