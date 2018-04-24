Александр Зыбин: «Американцы много пропускают на больших площадкках»

Главный тренер сборной России Александр Зыбин отметил, что хорошо знает соперника команды по четвертьфиналу ЮЧМ — сборную США. Игра состоится 26 апреля.

— Что известно об американцах?

— Мы знаем сборную США, которая в одном составе играет весь год. Против нее мы играли, это солидная быстрая команда. На наших площадках много пропускают. Есть у нас наработки, будем с завтрашнего дня готовится.

— Последуют изменения в тройках и парах?