Александр Зыбин: «Американцы много пропускают на больших площадкках» 

Главный тренер сборной России Александр Зыбин отметил, что хорошо знает соперника команды по четвертьфиналу ЮЧМ — сборную США. Игра состоится 26 апреля.
— Что известно об американцах?
— Мы знаем сборную США, которая в одном составе играет весь год. Против нее мы играли, это солидная быстрая команда. На наших площадках много пропускают. Есть у нас наработки, будем с завтрашнего дня готовится.
— Последуют изменения в тройках и парах?
— После просмотра еще раз поговорим с ребятами и решим. Есть у нас к кое-кому претензии. (Евгений БЕЛОУСОВ)