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«Реал» определился с заменой Зидану
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«Реал» определился с заменой Зидану 

Soccer News 53 минуты назад
Фото: Soccer News
"Реал" продолжает интересоваться главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, сообщает Yahoo Sports.
По сведениям издания, королевский клуб может пригласить аргентинского специалиста будущим летом. Королевский клуб рассматривает кандидатуру Почеттино в качестве замены нынешнему наставнику Зинедину Зидану. Все дело в том, что президент мадридцев Флорентино Перес очень недоволен выступлением команды в чемпионате Испании, которая занимает лишь третье место.
Впрочем Зидан будет уволен лишь в том случае, если «Реал» не выиграет Лигу Чемпионов в третий раз подряд.
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