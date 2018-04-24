«Реал» определился с заменой Зидану

"Реал" продолжает интересоваться главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, сообщает Yahoo Sports.

По сведениям издания, королевский клуб может пригласить аргентинского специалиста будущим летом. Королевский клуб рассматривает кандидатуру Почеттино в качестве замены нынешнему наставнику Зинедину Зидану . Все дело в том, что президент мадридцев Флорентино Перес очень недоволен выступлением команды в чемпионате Испании, которая занимает лишь третье место.

Впрочем Зидан будет уволен лишь в том случае, если «Реал» не выиграет Лигу Чемпионов в третий раз подряд.