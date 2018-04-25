Бывший главный тренер «Севильи» Капаррос вернется в клуб

Бывший тренер «Севильи» Хоакин Капаррос вернется в клуб, однако пока неизвестно, в какой должности. Об этом сообщил президент «Севильи» Хосе Кастро.

«Мы уже провели с ним переговоры. Посмотрим, какую роль он займет в клубе.

Он точно будет работать с нами, но пока я не могу раскрыть какие-либо еще детали», — цитирует Кастро Football Espana.