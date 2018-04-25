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Бывший главный тренер «Севильи» Капаррос вернется в клуб
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Бывший главный тренер «Севильи» Капаррос вернется в клуб 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший тренер «Севильи» Хоакин Капаррос вернется в клуб, однако пока неизвестно, в какой должности. Об этом сообщил президент «Севильи» Хосе Кастро.
«Мы уже провели с ним переговоры. Посмотрим, какую роль он займет в клубе.
Он точно будет работать с нами, но пока я не могу раскрыть какие-либо еще детали», — цитирует Кастро Football Espana.
Ряд испанских СМИ считает, что Капаррос может сменить на посту главного тренера клуба Винценцо Монтеллу, хотя ранее стало известно, что итальянский специалист точно. При этом известно, что по окончании сезона клуб покинет спортивный директор Оскар Ариас.
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