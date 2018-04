СМИ: болельщик «Ливерпуля» получил ножевое ранение перед игрой с «Ромой»

Болельщик «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» получил ножевое ранение, информирует The Sun. Как отмечается, инцидент произошел перед стартовым свистком недалеко от стадиона «Энфилд». На место происшествия прибыла машина скорой помощи, парамедики оказывают необходимую помощь.

Police and ambulance in attendance at the Albert pub next to Anfield. Reports of clashes between Liverpool and Roma fans before kick-off. pic.twitter.com/E1QZHDtzGy

— talkSPORT 📻 (@talkSPORT) 24 апреля 2018 г.

