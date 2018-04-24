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Алвес: «Я снова в „Барселоне“? Успокойтесь, мои дорогие!»
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Алвес: «Я снова в „Барселоне“? Успокойтесь, мои дорогие!» 

Евро-футбол.Ру 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Правый защитник «ПСЖ» Дани Алвес объяснил свои слова по поводу возвращения в «Барселону» хоть завтра.
— Я снова в «Барселоне»? Успокойтесь, мои дорогие! — написал бразилец в Инстаграме. — Я знаю, что там по мне скучают, я знаю, что жизнь без «Доброго сумасшедшего» нелегка. Я знаю, что AS, MARCA и мадридские СМИ также по мне скучают.
Наша история была очень красивой и продолжительной, но говоря футбольными терминами, уже завершена. То что я сказал, было просто демонстрацией моей любви к клубу.
Напомним, что Алвес играл на «Камп Ноу» с 2008 по 2016 год.
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