Алвес: «Я снова в „Барселоне“? Успокойтесь, мои дорогие!»

Правый защитник «ПСЖ» Дани Алвес объяснил свои слова по поводу возвращения в «Барселону» хоть завтра.

— Я снова в «Барселоне»? Успокойтесь, мои дорогие! — написал бразилец в Инстаграме. — Я знаю, что там по мне скучают, я знаю, что жизнь без «Доброго сумасшедшего» нелегка. Я знаю, что AS, MARCA и мадридские СМИ также по мне скучают.

Наша история была очень красивой и продолжительной, но говоря футбольными терминами, уже завершена. То что я сказал, было просто демонстрацией моей любви к клубу.

Напомним, что Алвес играл на «Камп Ноу» с 2008 по 2016 год.