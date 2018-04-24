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Зинедин Зидан: «Я не хотел, чтобы Хамес уходил из „Реала“
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Зинедин Зидан: «Я не хотел, чтобы Хамес уходил из „Реала“ 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что был против аренды полузащитника Хамеса Родригеса в «Баварию». Мюнхенцы арендовали колумбийца прошлым летом на два сезона с последующим правом выкупа.
— Я не хотел, чтобы Хамес уходил, — приводит Marca слова Зидана. ​— Просто он рассчитывал на большее количество игрового времени, и я это понимал, но у нас никогда не было конфликтов. В этом году с игроками, которые остаются на скамейке, происходит то же самое, и это проблема для тренера. Дополнительная мотивация для Родригеса? Он будет мотивирован, потому что он футболист и хочет показать лучшую игру. Тот, кто думает, что я против Хамеса, ошибается. Он великий игрок.
Родригес пришел в «Реал» в 2014 году. За это время он провел 77 матчей и забил 28 голов. Отметим, что «Бавария» может оформить полноценный трансфер 26-летнего колумбийца за 40 миллионов евро в 2019-м году.
Матч «Бавария» — «Реал» состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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