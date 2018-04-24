Руслан Исхаков: «С Анисиным не сравнивают. Не выпиваю»

Нападающий сборной России Руслан Исхаков после матча ЮЧМ против Словакии (6:5 Б) отметил, что ему комфортно играть в четвертом звене.

— Читали критику Зыбина после финнов?

— Не показывал должный результат на протяжении двух игр, поэтому в четвертое звено. Буду доказывать и прорывать в звенья повыше.

— Сегодня ваша тройка была лучшей.

— Частенько, когда опускают в четвертое звено, моя игра лучше становится.

— Нет, не сравнивают

— Потому что не выпиваете?