Руслан Исхаков: «С Анисиным не сравнивают. Не выпиваю» 

Нападающий сборной России Руслан Исхаков после матча ЮЧМ против Словакии (6:5 Б) отметил, что ему комфортно играть в четвертом звене.
— Читали критику Зыбина после финнов?
— Не показывал должный результат на протяжении двух игр, поэтому в четвертое звено. Буду доказывать и прорывать в звенья повыше.
— Сегодня ваша тройка была лучшей.
— Частенько, когда опускают в четвертое звено, моя игра лучше становится.
— Вас не сравнивают с Михаилом Анисиным?
— Нет, не сравнивают
— Потому что не выпиваете?
— Нет (смеется). (Евгений БЕЛОУСОВ)