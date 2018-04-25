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Руслан Исхаков: Только положительные эмоции после группового этапа
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Руслан Исхаков: Только положительные эмоции после группового этапа 

Советский спорт 30 минут назад
Нападающий сборной России Руслан Исхаков — о победе над командой Словакии (6:5 Б) в матче юниорского чемпионата мира по хоккею в Челябинске.
— На протяжении двух игр я не показывал должный результат, поэтому оказался в четвертом звене, — приводит слова Исхакова официальный сайт ФХР. — Буду доказывать и прорывать в звенья повыше.
— Сегодня ваша тройка была лучшей. — Частенько, когда опускают в четвертое звено, моя игра становится лучше.
— Какие слова можете подобрать к сегодняшнему голевому безумию? — Только положительные эмоции после группового этапа. Главное было победить, чтобы с положительным настроем начать четвертьфинал.
— При 1:4 не было опустошенности. — В раздевалке получили от тренера, в итоге собрались, потому что нужно было победить. Семь тысяч человек пришли не для того, чтобы посмотреть как мы словакам проигрываем.
— Во время тайм-аута что творилось на скамейке. — Тренер сказал: «Что за дела? Надо играть так, как мы умеем!»
Напомним, Россия с восемью очками заняла второе место в группе В и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с командой США.
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