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Беллью о допинге в боксе: Ничего не изменится, пока кого-то не убьют в ринге
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Беллью о допинге в боксе: Ничего не изменится, пока кого-то не убьют в ринге 

Vringe.com 38 минут назад
Фото: Vringe.com
Популярный британский супертяжеловес Тони Беллью уверен, что боксёры будут продолжать принимать допинг до тех пор, пока за это не начнут наказывать пожизненной дисквалификацией. А это, в свою очередь, случится не ранее, чем какой-нибудь «стероидный» атлет не убьёт соперника прямо в ринге.
В рассуждения на эту тему Тони пустился на фоне допингового скандала, в котором оказался звёздный мексиканец Канело Альварес. Две допинг-пробы последнего оказались положительными на кленбутерол, однако Атлетическая комиссия штата Невада наложила на боксёра всего 6-месячную дисквалификацию.
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«Канело говорит, что съел загрязнённое мясо, и если причина действительно в этом, тогда он… Но я не могу его судить, если это таки мясо, — говорит Беллью. — Я также не могу назвать Канело читером, пока так не скажет допинговая организация. Нам нужно прояснение. Если он сознательно принимал допинг — накажите его».
«Мне печально об этом говорить, но ничего не изменится, пока кто-то не погибнет от рук бойца на стероидах, потому что это будет преднамеренное убийство. Как только это произойдёт, вы увидите, как этот спорт изменится. Но не ранее, — с сожалением качает головой британец. — Когда кто-то погибнет — постучу по дереву, чтобы это был не я — тогда они начнут дисквалифицировать людей пожизненно. Но этого не случится, пока кто-то не лишится жизни, ведь только тогда люди поймут, что жизнь намного важнее денег. Я только одного не пойму: зачем же ждать, пока кто-то погибнет?..»
По материалам BoxingScene
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