Матчи: «Играя в клубе третьего дивизиона Сербии, говорил агенту, что хочу играть в „МЮ“» 

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич вспомнил, как, будучи игроком сербского клуба «Колубара», решился в 2007 году на переход в словацкий «Кошице». Примечательно, что игрок уже тогда мечтал выступать в «Манчестер Юнайтед», в который перешел летом 2017 года.
«Я тогда играл в Сербии за клуб «Колубара». Мне было лет 17-18, я получал в месяц 70 фунтов. У меня была возможность отправиться играть в Словакию, и я сказал агенту: « Давай попробуем».
Это интересная история, потому что агент хотел отвезти меня в сербский клуб, но сам я этого не хотел.
Он тогда спросил меня: «А куда ты хочешь перейти?» Я, на тот момент игрок третьего дивизиона, сидел за столом с ним и сказал ему: «Я хочу перейти в „Манчестер Юнайтед“. Он тогда подумал: „О чем он вообще?“ Я тогда шутил, но это доказывает, что в жизни возможно все», — цитирует Матича Guardian.