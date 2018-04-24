Матчи: «Играя в клубе третьего дивизиона Сербии, говорил агенту, что хочу играть в „МЮ“»

Полузащитник « Манчестер Юнайтед Неманья Матич вспомнил, как, будучи игроком сербского клуба «Колубара», решился в 2007 году на переход в словацкий «Кошице». Примечательно, что игрок уже тогда мечтал выступать в «Манчестер Юнайтед», в который перешел летом 2017 года.

«Я тогда играл в Сербии за клуб «Колубара». Мне было лет 17-18, я получал в месяц 70 фунтов. У меня была возможность отправиться играть в Словакию, и я сказал агенту: « Давай попробуем».

Это интересная история, потому что агент хотел отвезти меня в сербский клуб, но сам я этого не хотел.