Маттиас Экстрём завершит карьеру в DTM уик-эндом на Хоккенхайме

Шведский пилот Audi прощается с DTM. Его последние гонки в данной серии состоятся на Хоккенхайме.

Hockenheimring по традиции открывает сезон DTM. Это означает, что впереди пилотов ждёт длинный и сложный чемпионат. Но только не Маттиаса Экстрёма . Так, гонки на этом немецком треке станут для шведа завершающими в карьере пилота DTM. Специально для такого трогательного прощания ему подготовили дополнительную Audi RS 5 DTM. Отличный повод всем поклонникам автоспорта посмотреть гонки 5 и 6 мая! Напомним, что в конце января Маттиас Экстрём объявил о своем уходе из DTM. В этом году он сконцентрируется полностью на чемпионате мира по ралли-кроссу. Понятно, что для него это было трудное решение — всё-таки целых 17 лет в DTM.

"Маттиас решил зимой завершить свою уникальную карьеру в DTM, — говорит глава Audi Motorsport Дитер Гасс. — Он также сказал нам, что очень хотел бы попрощаться со своими поклонниками DTM особым образом. Так и родилась идея прощального уик-энда. Я думаю, что для него, для DTM, для поклонников и, очевидно, для Audi тоже здорово, что он снова будет выступать на открытии сезона в Хоккенхайме. Было несколько препятствий, но мы сделали всё возможное, чтобы выставить седьмую Audi RS 5 DTM. Все в команде сразу же были в восторге от идеи и согласились ее поддержать".

39-летний Экстрём будет участвовать в первых двух гонках DTM сезона-2018 вне зачёта. Кроме того, для болельщиков запланирован ряд встреч с двукратным чемпионом DTM. «Я полагаю, что в эти выходные подпишу больше автографов, чем обычно делаю это за полный сезон, — говорит Маттиас. — Но я буду счастлив этому. Здорово, что Audi даёт такую возможность. После 17 потрясающих лет это было невероятно трудным решением завершать карьеру пилота DTM».

Маттиас Экстрём начал свою карьеру в DTM в 2001 году в возрасте 22 лет в команде Audi ABT Sportsline. В 2004 году он впервые выступал в качестве заводского пилота и сразу же завоевал свой первый титул чемпиона DTM. Титул номер два последовал в 2007 году, да и в прошлом сезоне ему лишь самую малость не хватило до триумфа. Всего за 17 лет Экстрём провёл 195 гонок, одержал 23 победы, взял 20 поул-позиции, показал 18 быстрых кругов и набрал 1219 очков. Всё в сумме делает его самым успешным пилотом Audi в DTM.

Экстрём и два прощальных заезда проведёт в составе Audi Sport Team Abt Sportsline. Его «Ауди» будет нести ливрею давнего партнёра — компании «Ред Булл». Сложность для Маттиаса состоит в том, что он не знаком с машиной 2018-го года, а поэтому сможет ознакомиться с автомобилем только непосредственно в Хоккенхаймае. Тем не менее, Глава Audi Motorsport Дитер Гасс ожидает, что никакие преграды не помешают Экстрёму проявить себя: «Маттиас всегда быстро привыкал к новой машине. Я уверен, что в свой прощальный уик-энд он тоже не будет просто статистом».