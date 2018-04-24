«Ливерпуль» — «Рома». Окслейд-Чемберлен получил травму и был заменен

Английский хавбек был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его заменил Джорджиньо Вейналдум. Счет в матче к тому времени был 0:0.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.