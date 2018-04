Ханю собрал 108 тысяч человек в свою честь и получил запас риса на 4 года

Чемпионский парад в честь победы Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пхенчхане собрал 108 тысяч человек. Мероприятие прошло в родном городе спортсмена Сендае.

Автобус с двукратным олимпийским чемпионом проехал 1100 метров. Фигурист получил награду от префектуры Мияги, запас риса на 4 года, специальную куклу, сделанную 76-летним мастером, а также музыкальную шкатулку с мелодией из его короткой программы.

Yuzuru Hanyu's willingness to push the boundaries of his sport is a major reason why the Japanese megastar and two-time Olympic champion stands in a class of his own. https://t.co/5p4zfsdUdC pic.twitter.com/f6rofar760

