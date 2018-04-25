Необычная площадка для керлинга появилась в Якутске

Уникальность площадки для керлинга в Якутске заключается в том, что расположена она под землей ‐ в царстве вечной мерзлоты. Но у вечной мерзлоты есть и свои плюсы. К примеру, тренировочный лед позволяет заниматься на нем круглый год.

Честь запустить первый камень и, тем самым, открыть дорожку, досталась чемпионке Европы Галине Арсенькиной. Несмотря на то, что в Якутии пока не так много любителей керлинга, этот вид спорта развивается благодаря энтузиастам своего дела. К примеру, идею сделать тренировочный лед первыми предложили мастера ледовых скульптур, они же усердно работали над ее воплощением.

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Это больше для любителей, но эта дорожка открывает портал возможностей. То есть это говорит, что можно играть внутри нашей вечной мерзлоты в керлинг. И это только начало. То есть, если смотреть шире, то возможно, открытие

керлинг-центра

в будущем, внутри вечной мерзлоты

— Виктория Лыткина, президент Федерации керлинга Якутии.

Если c мая по всей России закрывают открытые ледяные дорожки для керлинга, то якутская земля дарит возможность играть круглогодично. Это единственная площадка в мире, расположенная прямо в недрах земли.