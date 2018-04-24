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Зидан: «Игроки „Реала“ не наложат в штаны от страха перед „Баварией“
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Зидан: «Игроки „Реала“ не наложат в штаны от страха перед „Баварией“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против «Баварии».
"Игроки «Реала» не наложат в штаны от страха перед «Баварией». Мы любим проводить такие матчи и готовы показать великую игру. Не сомневаюсь, что мои игроки выложатся на 150 процентов.
Переход Хамеса в «Баварию»? Я не хотел, чтобы он уходил. Но Хамес хотел получать большее количество игрового времени. Поэтому у нас не было проблем во взаимопонимании. Сейчас тоже самое происходит и с другими игроками, которые остаются в запасе. Это является проблемой для тренера. Я понимаю, что Хамес очень мотивирован и хочет показать лучшую игру. Он великий игрок", — приводит Marca слова Зидана. ​
Матч «Бавария» — «Реал» состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.
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