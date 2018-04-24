Железногорск могут сделать «безналичным»

Железногорск может стать первым в Красноярском крае городом, полностью перешедшим на безналичные расчеты.

Так, предлагается все платежи проводить через многофункциональную карту. Такой проект в 2018 году Сбербанк проводит в нескольких российских городах, и Железногорск — один из них. Перспективы проекта обсуждались на Красноярском экономическом форуме (проходил 12-14 апреля 2018 года).

«Карта жителя Железногорска» станет единым платежно-идентификационным инструментом для горожан. Она будет сочетать функции банковскоой карты, социального, транспортного, медицинского приложения, содержать электронную подпись владельца.

Через карту можно будет, например, записаться к врачу и получить электронный рецепт, оплатить проезд, школьное питание, совершить любую покупку и т.д. Подобный проект успешно опробован в городе Зеленодольске (Республика Татарстан).