Исторический центр исследовали студенты из Китая

Во сторник, 24 апреля, в столице стартовал первый этап ежегодных Международных студенческих игр «Квест-Москва». Изучать город в течение четырех дней будут 12 команд из Китайской Народной Республики.

Открыли историко-культурные соревнования по ориентированию, которые проводятся при поддержке Фонда президентских грантов, три команды из Даляньского, Хэйлуцзянского и Пекинского университетов. Ребята из «Морских звезд», «Панды» и «Дракоши» с энтузиазмом выстроились у памятника Николаю Гоголю на Никитском бульваре — стартовой точке квеста — в ожидании первого задания.

Чтобы определить, какая команда получит преимущество и первой отправится исследовать центр Москвы в поисках следующего контрольного пункта, организаторы решили устроить китайским гостям тест на знание русской литературы. Участники по очереди называли известные им произведения Николая Гоголя и их героев. Больше всего удалось вспомнить участникам команды «Морские звезды», которые, получив подсказку о расположении следующей точки, под громкое пение отправились на ее поиски.

Второй стартовала команда «Дракоши». Ее задачей было добраться до Российской государственной библиотеки. И хотя путь оказался несколько длиннее, чем планировалось изначально, к памятнику Федору Достоевскому , где команду ждали организаторы со следующим заданием, удалось пройти без проблем.

Второй тест тоже был тесно связан с русской литературой. Ребятам предложили назвать как можно больше произведений Федора Достоевского и оценить, насколько его работы актуальны сегодня.

Финальной точкой квеста стал Большой театр, где участникам предложили исполнить песню о Москве или России. Ребята не стушевались и спели сразу три — «Подмосковные вечера», «Александра» и «Гимн Москве».

— Мне кажется, что такие квесты — отличная возможность не только для изучения русской культуры, но и для налаживания знакомств. Сегодня мы с удовольствием цитировали русских классиков, пели и танцевали с нашими новыми друзьями. Также в ходе квеста мы узнали много нового о Москве, — сказала капитан «Дракош» Цзинь Цитун.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фань Сяньжун, советник-посланник посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации в ранге полномочного министра:

— Студенческие игры «Квест-Москва» для китайских студентов-русистов — мероприятие интересное и важное. Это хороший повод проявить и повысить свое знание русского языка в самом сердце России — городе Москве. Также это прекрасный пример сотрудничества в образовательной сфере между нашими странами. Желаю участникам игр удачи и везения.