Зидан: Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре с «Баварией»

«Очень сильно уважаю Юппа Хайнкеса за его достижения с «Баварией» и «Реалом». Могу лишь быть благодарен ему за комплименты.

Завтра от нас потребуется мощно сыграть против очень сильного соперника. «Бавария» — великий клуб с превосходной силой духа.

Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре. Это полуфинал, и ситуация совершенно отличается от той, что была в прошлом сезоне.

Нас ждет новый матч, сравнивать их нельзя. Даже не сомневаюсь, что в плане психологии мы завтра будем готовы на 150%.