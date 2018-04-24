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Зидан: Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре с «Баварией»
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Зидан: Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре с «Баварией» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чего ждет в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Очень сильно уважаю Юппа Хайнкеса за его достижения с «Баварией» и «Реалом». Могу лишь быть благодарен ему за комплименты.
Завтра от нас потребуется мощно сыграть против очень сильного соперника. «Бавария» — великий клуб с превосходной силой духа.
Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре. Это полуфинал, и ситуация совершенно отличается от той, что была в прошлом сезоне.
Нас ждет новый матч, сравнивать их нельзя. Даже не сомневаюсь, что в плане психологии мы завтра будем готовы на 150%.
Я не хотел, чтобы Хамес нас покидал. Ему хотелось больше игровой практики, что я могу понять. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Он просто хотел больше играть», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
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