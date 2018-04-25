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Досрочный финал Лиги чемпионов: «Реал» vs «Бавария»
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Досрочный финал Лиги чемпионов: «Реал» vs «Бавария» 

BFM.RU 32 минуты назад
Фото: BFM.RU
Досрочный финал Лиги чемпионов. Именно так называют сегодняшнее противостояние на стадии одной второй престижного турнира с участием «Реала» и «Баварии». Первая игра состоится на 75-тысячной «Альянц-Арене» в Мюнхене. Послужной список соперников впечатляет не меньше их финансовой мощи: многократные чемпионы сильнейших футбольных держав Европы завоевывали главный трофей 17 раз. 12 побед у испанцев и пять — у немцев. Кстати, у «Реала» и «Баварии» это будет уже 25-я встреча — новый рекорд еврокубков.
Примечательно, что в самом длинном футбольном выяснении отношений пока равенство: по 11 побед у тех, и других, плюс — всего две ничьи. А еще оба клуба чаще остальных пробивались в полуфинал Лиги чемпионов: «Бавария» — 19 раз, «Реал» — 29. Ни «Барселона», ни «МЮ», ни «Ювентус» не имеют таких показателей. Суммарная стоимость участников сегодняшнего поединка — без четверти два миллиарда евро. Лучший клуб XX века оценивают в 962 млн евро, а 28-кратного чемпиона Германии — в 780 млн Лидеры команд известны каждому: это звезды мирового футбола Криштиану Роналду, Мануэль Нойер, Тони Кроос, Роберт Левандовски, Арьен Роббен, Томас Мюллер, Хаби Алонсо. Их настолько много, что даже травмированные супермастера не ослабят ни «Реал», ни «Баварию». Хотя у мюнхенцев в лазарете больше народа: Видаль, Алаба, Коман, да тот же голкипер Нойер только-только вернулся в общую группу. На сайте УЕФА выделяют важный нюанс: «Бавария» четыре года подряд вылетала из плей-офф Лиги неизменно после встреч с испанцами. В прошлом сезоне в четвертьфинале — от «Реала», а до этого трижды кряду от всех по разу: от «Атлетико», «Барселоны» и снова «Реала».
Не нужно забывать и то, что год назад пять мячей из шести у «Королевского клуба» забил немцам Роналду. Сумасшедшее было противостояние: дома Мюнхен уступил 1:2, а в ответной встрече Серхио Рамос срезал мяч в собственные ворота и установил зеркальный результат. Снова 1:2 и дополнительное время, где блеснул самый дорогой футболист планеты. В итоге 4:2, и Мадрид продолжил путь ко второму подряд титулу в Лиге чемпионов. Говорят, в случае новой победы над немцами обязательно будет и третья. Потому-то пара «Бавария» — «Реал» — это досрочный финал.
Полуфинал «Бавария» — «Реал» покажет «Матч ТВ». Начало встречи в 21:45. Обслуживать поединок доверили бригаде арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кейперсом. Это один из самых обеспеченных рефери планеты: голландец владеет сетью супермаркетов С-1000. Сегодня у него 650 магазинов с долей рынка в стране — 15%. Любопытно, что Кейперс работает по системе франшизы, которая другими владельцами супермакетов в Нидерландах практически не используется.
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