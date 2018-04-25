Досрочный финал Лиги чемпионов: «Реал» vs «Бавария»

Досрочный финал Лиги чемпионов. Именно так называют сегодняшнее противостояние на стадии одной второй престижного турнира с участием «Реала» и «Баварии». Первая игра состоится на 75-тысячной «Альянц-Арене» в Мюнхене. Послужной список соперников впечатляет не меньше их финансовой мощи: многократные чемпионы сильнейших футбольных держав Европы завоевывали главный трофей 17 раз. 12 побед у испанцев и пять — у немцев. Кстати, у «Реала» и «Баварии» это будет уже 25-я встреча — новый рекорд еврокубков.

Мануэль Нойер, Тони Кроос, Роберт Левандовски, Арьен Роббен, Примечательно, что в самом длинном футбольном выяснении отношений пока равенство: по 11 побед у тех, и других, плюс — всего две ничьи. А еще оба клуба чаще остальных пробивались в полуфинал Лиги чемпионов: «Бавария» — 19 раз, «Реал» — 29. Ни «Барселона», ни «МЮ», ни «Ювентус» не имеют таких показателей. Суммарная стоимость участников сегодняшнего поединка — без четверти два миллиарда евро. Лучший клуб XX века оценивают в 962 млн евро, а 28-кратного чемпиона Германии — в 780 млн Лидеры команд известны каждому: это звезды мирового футбола Криштиану Роналду Томас Мюллер , Хаби Алонсо. Их настолько много, что даже травмированные супермастера не ослабят ни «Реал», ни «Баварию». Хотя у мюнхенцев в лазарете больше народа: Видаль, Алаба, Коман, да тот же голкипер Нойер только-только вернулся в общую группу. На сайте УЕФА выделяют важный нюанс: «Бавария» четыре года подряд вылетала из плей-офф Лиги неизменно после встреч с испанцами. В прошлом сезоне в четвертьфинале — от «Реала», а до этого трижды кряду от всех по разу: от «Атлетико», «Барселоны» и снова «Реала».

Не нужно забывать и то, что год назад пять мячей из шести у «Королевского клуба» забил немцам Роналду. Сумасшедшее было противостояние: дома Мюнхен уступил 1:2, а в ответной встрече Серхио Рамос срезал мяч в собственные ворота и установил зеркальный результат. Снова 1:2 и дополнительное время, где блеснул самый дорогой футболист планеты. В итоге 4:2, и Мадрид продолжил путь ко второму подряд титулу в Лиге чемпионов. Говорят, в случае новой победы над немцами обязательно будет и третья. Потому-то пара «Бавария» — «Реал» — это досрочный финал.