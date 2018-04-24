Афро-американская гимнастка с фамилией Генералова поразила интернет

Американская гимнастка Настасья Генералова поразила пользователей интернета своей красотой, сообщает "Советский спорт"

Генералова, которая получила свою фамилию от русской мамы, активно делится своими фотографиями в инстаграме.

Спортсменка неоднократно выражала желание стать первой темнокожей художественной гимнасткой, которая выступит на Олимпиаде.