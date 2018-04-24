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Афро-американская гимнастка с фамилией Генералова поразила интернет
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Афро-американская гимнастка с фамилией Генералова поразила интернет 

Газета.Ru 1 час назад
Американская гимнастка Настасья Генералова поразила пользователей интернета своей красотой, сообщает "Советский спорт".
Генералова, которая получила свою фамилию от русской мамы, активно делится своими фотографиями в инстаграме.
Спортсменка неоднократно выражала желание стать первой темнокожей художественной гимнасткой, которая выступит на Олимпиаде.
Ранее российская гимнастка Екатерина Селезнева выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве.
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